Samana Leut te gast bij Fabiola Vakantiehuis

Leut

Maasmechelen - Onlangs ging een groep leden van Samana Leut op ontdekking bij Vakantiehuis Fabiola, het vroeger alom bekende Home Fabiola.

Na de ontvangst met koffie kregen ze aan de hand van beeldmateriaal deskundige informatie van directrice Ann. Vervolgens werden ze rondgeleid doorheen het vakantieverblijf, dat ontstond uit een kleinschalig verblijf voor kinderen met een beperking en dat nu uitgegroeid is tot negen moderne verblijfsaccommodaties met een totaal van 346 bedden en meerdere recreatieve voorzieningen.

Ze werden er bewust van gemaakt dat iedereen, in groeps- of familieverband, terecht kan in het Vakantiehuis Fabiola, hetzij voor pure ontspanning, hetzij voor gerichte ontmoeting, vorming of sport. Het vakantiecentrum met bijzondere aandacht voor kinderen/jongeren met een beperking alsook voor gezinnen is een echte aanrader voor vakantieplezier.