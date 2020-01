Eerste veganistisch sushirestaurant opent zijn deuren in Amsterdam

Veganistische foodies met Amsterdam als thuisbasis hebben er sinds deze zomer een nieuw culinair adresje bij. Het allereerste veganistische sushirestaurant, Plant Based Sushi, opende er zijn deuren op een leuke locatie in Amsterdam Noord.

Eet je veganistisch, maar ben je wel verzot op sushi? Dan is een bezoekje aan Plant Based Sushi in Amsterdam, het allereerste veganistische sushirestaurant op Nederlandse bodem, ongetwijfeld een aanrader. Hier geen sushi met tonijn, zalm of scampi, maar met lotuswortel, gekaramelliseerde ui, aubergine, quinoa … Ook wie glutenvrij eet, kan hier terecht.

Op de sociale media van het restaurant spreken de foto’s alvast voor zich. Veganistisch of niet? De creaties van chef Jessica spreken vast en zeker heel wat foodies aan, ongeacht of zij in normale omstandigheden bij voorkeur een sappig stukje tonijn of een pittige lotuswortel prefereren.