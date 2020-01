De opening van Z33 – Huis voor Actuele kunst in Hasselt komt stilletjes aan maar zeker dichterbij: op 14 maart opent het nieuwe Hasseltse cultuurhuis dat werd ontworpen door Francesca Torzo opnieuw de deuren.

De Italiaanse architecte is vandaag in Hasselt aanwezig om haar ontwerp toe te lichten. Zij gaf in de voormiddag een rondleiding door het gebouw voor de pers. Ze koos voor een gebouw dat als een stad ...