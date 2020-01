Geen tijd of gewoon geen zin om naar de supermarkt te gaan? Dat hoeft ook helemaal niet, want tegenwoordig kan je je boodschappen thuis laten bezorgen. Al is dat niet overal even voordelig. Onze journaliste Heidi Gabel geeft enkele tips om je boodschappen zonder zorgen, en vooral zonder moeite, in huis te halen.