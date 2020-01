De politie LRH heeft maandag dankzij de samenwerking met UHasselt drie vermoedelijke laptopdieven opgepakt aan de campus Diepenbeek. De Cubanen en Mexicaan worden gelinkt aan diefstallen aan de UHasselt en universiteiten in Gent en Antwerpen.

In december vorig jaar werden verschillende laptops gestolen op de universiteitscampus van Diepenbeek. De dieven sloegen toe op een onbewaakt moment of wanneer de eigenaar afgeleid was. UHasselt deelde ...