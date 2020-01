Remco Evenepoel barst van het vertrouwen: “Als ik een kans zie ga ik voor de zege”

De Zuid-Amerikaanse media raakten daags na de tijdrit niet uitgepraat over de raid van Remco Evenepoel op Punta Negra. Vooral het gegeven dat hij de klim van 1.200 meter die gemiddeld 9 procent steeg op de buitenplaat reed, maakte indruk. “Ik had vooraan een plaat van 55 tanden en achteraan 30. Ik weet wel dat dit bergop een grote versnelling is, maar het was een tijdrit hé. En dan moet je iets overhouden voor de slotklim. Het liep zoals ik wou.”