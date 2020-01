Technici kunnen overlast bij renovatie van riolen vermijden

Je kent dat: grote rioleringswerken in de straat zorgen voor wekenlange hinder. Vrachtwagens donderen af en aan, stoepen en tuintjes zitten onder de modder en omleidingen zorgen voor lange files. Toch is het nu mogelijk om met slimme technieken de overlast sterk te beperken. De knappe koppen die hiervoor moeten zorgen, zullen zich kunnen inschrijven voor een gloednieuw opleidingsprogramma. Bovendien zal de VDAB promotie voeren om technici voor deze rioolrenovatie te vinden.

Het bestaande rioleringsnetwerk, dat zorgt voor de afvoer van ons huishoudelijk afvalwater, is op vele plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie zijn aan de orde. Dit leidt vaak tot grote openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers, en met de nodige impact op het verkeer en de mobiliteit.

“Maar met innovatieve technologieën kan de monitoring en renovatie nu efficiënt en duurzaam worden aangepakt”, zegt gedeputeerde van Economie, Tom Vandeput. “Deze innovatie vraagt van de bouwsector een nieuwe manier van werken. Dankzij een samenwerking tussen overlegplatform Vlario, de Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB, wordt nu een nieuwe opleiding gestart om professionele rioolrenovatietechnici de kneepjes van het vak bij te brengen. Deze opleiding, uniek in Vlaanderen, wordt weldra aangeboden op de Bouwcampus in Diepenbeek. Een provinciale subsidie van bijna 100.000 euro moet een duwtje in de rug bieden om deze technici te vormen.”

Hoge nood

De tijd dringt om de eerste afgestudeerden van het nieuwe programma te verwelkomen op de arbeidsmarkt. “Omdat deze gespecialiseerde vakmensen vandaag nauwelijks beschikbaar zijn, worden vele projecten niet uitgevoerd”, zegt Wendy Francken, directeur van Vlario. “Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 rioolmedewerkers nodig. Er moet dus dringend iets veranderen.”

VDAB Limburg heeft de boodschap alvast begrepen en engageert zich om extra mensen naar de nieuwe opleiding te loodsen. “We zijn graag partner in dit project omdat het aansluit bij de uitdaging van het levenslang leren”, zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg. “Wij brengen de infrastructuur in om de gerichte training te organiseren en onze instructeurs ontwikkelen, samen met ervaren werfleiders uit de bedrijven, het opleidingsprogramma. Daarenboven zullen geslaagde cursisten een kwaliteitslabel ontvangen dat nodig is om openbare werken uit te voeren.”

