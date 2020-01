Niet Gaich, maar Tsjech Krmencik lijkt nieuwe spits van Club Brugge te worden

Nieuwe twist in de Brugse zoektocht naar een nieuwe spits. Omdat een deal met het Argentijnse toptalent Adolfo Gaich uitblijft, richt Club Brugge zijn pijlen op Michael Krmencik. De 26-jarige Tsjech is volgens zijn club Viktoria Plzen al onderweg naar België om er zijn medische testen af te leggen.

“Onze club heeft de afgelopen uren een zeer interessant en serieus aanbod ontvangen voor Michael Krmencik”, deelde Viktoria Plzen donderdagochtend zelf mee op Twitter. “Op basis hiervan hebben we besloten om de speler toestemming te geven om ook persoonlijk te onderhandelen met de club in kwestie.” Die club in kwestie is Club Brugge. Volgens Plzen liet blauw-zwart de speler zelfs al overvliegen uit het Tsjechische winterkamp in het Spaanse Estepona met het oog op het afleggen van medische testen. Een soortgelijk bericht werd woensdag ook door de Argentijnse voetbalbond omtrent Gaich verstuurd, al bleek dan niet te kloppen. Het bericht van Plzen werd aan onze redactie voorlopig nog niet bevestigd.

?? Klub FC Viktoria Plzen obdržel v uplynulých hodinách velmi zajímavou a seriózní nabídku na hráce Michaela Krmencíka. Na tomto základe se vedení klubu rozhodlo dát hráci zelenou ve vyjednávání o prestupu. — FC Viktoria Plzen (@fcviktorkaplzen) January 30, 2020

Twee goals tegen Antwerp

Krmencik speelt al vier jaar voor Plzen. Dit seizoen was hij al goed voor tien doelpunten in twintig competitiematchen. Ook scoorde hij nog twee keer in de kwalificaties voor de Europa League - tegen Antwerp, al werden de Tsjechen toen wel uitgeschakeld - en drie keer in de beker, dat laatste nota bene in één wedstrijd. Krmencik is met zijn 1m91 trouwens het ranke, stevige type centrumspits waar Club Brugge nog naar op zoek was.

Eerder al in beeld bij Club Brugge

De Tsjech is geen onbekende voor blauw-zwart. In 2018 had Club al een oogje op hem toen een lijst met potentiële vervangers voor de Braziliaanse spits Wesley werd samengesteld. Zes maanden later was Krmencik weer in beeld bij Club, maar een zware knieblessure in november zorgde ervoor dat de Tsjech de rest van het seizoen niet meer in actie kwam. Ook Bordeaux en Newcastle - twee andere clubs die wel wat in Krmencik zagen - haakten toen af. Volgens het goed geïnformeerde Tsjechische dagblad Sport toonde Genoa deze winter ook verregaande interesse in de spits. De Italianen hadden vijf miljoen euro veil over voor hem, maar Plzen wou er zes. Nog leuk: Krmencik werd in december 2017 aangeboden bij… Anderlecht. Tot een deal kwam het toen niet.