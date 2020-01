Mobiliteitsclub VAB raadt steden en gemeenten aan om voorlopig geen lage-emissiezone (LEZ) in te voeren. Er zijn nog te veel onzekerheden, klinkt het.

Zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de impact op de luchtkwaliteit niet overtuigend is, vooral wat stikstofdioxide (NO 2 ) betreft, en dreigen volgens VAB de sociale gevolgen in ...