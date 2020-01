Op het grondgebied Beni, in het oosten van Congo, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag minstens 36 burgers met machetes gedood. De werkwijze draagt volgens de autoriteiten en overlevenden de stempel van de islamistische militie Forces démocratiques alliées (ADF).

Het bloedbad begon dinsdagavond in Manzingi, in het noordwesten van Oicha, en duurde de hele nacht. Alles samen zouden er 36 lichamen zijn geborgen, waarvan 30 in het dorp Manzingi Mabundu.

In Oost ...