Sport Vlaanderen-Baloise is al jaren de opleidingsploeg waar iedereen eigenlijk liefst zo snel mogelijk weg wil. Ook drie Limburgers hopen in 2020 de sprong te wagen naar de WorldTour. Amaury Capiot (26) trapt vandaag zijn seizoen af in Mallorca, Robbe Ghys (23) doet dat zondag in La Marseillaise en Milan Menten (23) wil zo snel mogelijk blessurevrij zijn. We zochten het trio op tijdens hun trainingskamp in Calpé.