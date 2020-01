Club Brugge heeft beoogde spits nog niét beet: “Adolfo Gaich toch niet naar medische testen”

Club Brugge leek zijn beoogde spits bijna beet te hebben: de Argentijnse voetbalbond liet aanvankelijk weten dat Adolfo Gaich (20) op weg was om medische testen af te leggen voor blauw-zwart, maar moest dat later corrigeren: “Gaich had de toestemming om naar Buenos Aires te reizen maar zal uiteindelijk niet gaan en zal samen met de rest van de ploeg in Colombia blijven.”