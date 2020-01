Zorgen afgeluisterde gesprekken voor probleem bij onderzoek naar aanslagen in Brussel en Zaventem?

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling buigen zich maandag over de bijzondere opsporingsmethoden die aangewend zijn in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Eén element kan bij die controle voor problemen zorgen: een reeks gesprekken die door de Staatsveiligheid werden afgeluisterd, en die pas laat aan het dossier werden toegevoegd. Dat meldt La Dernière Heure.