"Verdwijnt Mercedes uit de Formule 1? Belangrijke vergadering gepland"

Volgens een betrouwbare bron staat er bij Mercedes een belangrijke raad van bestuur gepland die zal beslissen over de toekomst van het legendarische merk met de ster in de Formule 1.

Als we Dieter Rencken van ‘RaceFans.net’ en ‘Autocar’ mogen geloven zal er op twaalf februari een bijzondere raad van bestuur plaatsvinden bij Mercedes, maar dat wilde het Duitse automerk zelf niet bevestigen. Op het spel staat de toekomst van Mercedes in de Formule 1 en dan vooral of ze zullen verdergaan met hun fabrieksteam of alleen als leverancier van power units.

Volgens Rencken en ‘Autocar’ is de kans niet onbestaande dat Mercedes de stekker uit haar fabrieksteam trekt. De Duitsers domineren sinds 2014 de Formule 1 en hebben immers niks meer te bewijzen. Dan zijn er nog de teruglopende winsten en de forse besparingen die al aangekondigd werden door de nieuwe CEO Ola Kallenius.

Kan Mercedes het tegenover haar aandeelhouders en werknemers nog verantwoorden om jaarlijks miljoenen te pompen in een prestigeproject als de Formule 1? Daarenboven lijkt het met de elektrificatie van de automobielsector in het achterhoofd veel interessanter om verder te investeren in de Formule E.

Maar wat zou er dan gebeuren met de fabrieken in Brackley en is er nog een toekomst voor Lewis Hamilton als Mercedes stopt met haar fabrieksformatie?

In dat geval zou Lawrence Stroll, eigenaar van Racing Point en vader van F1-piloot Lance Stroll, de reddende engel kunnen zijn. Stroll wordt al een tijdje in verband gebracht met het automerk Aston Martin en er gaan geruchten dat hij de handen in elkaar zou slaan met Toto Wolff om verder te racen onder de vlag van Aston Martin.

Mercedes levert nu immers motoren aan Racing Point en voorziet de auto’s van Aston Martin voor de openbare weg ook van krachtbronnen. De Engelse constructeur bevindt zich momenteel in een precaire financiële situatie en snakt naar vers geld, daar zou Stroll kunnen voor zorgen.

Wat Hamilton betreft zijn er drie opties: hij gaat mee in het nieuwe Aston Martin-verhaal van Toto Wolff, hij maakt een overstap naar Ferrari of hij houdt het voor bekeken in de Formule 1. Toto Wolff en Lewis Hamilton hebben al laten horen dat ze ook vanaf 2021 graag willen doorgaan met Mercedes.

Momenteel zijn dit nog allemaal veronderstellingen en bestaat de kans dat Mercedes misschien wel zand in de ogen strooit om in een goede positie te zitten voor de onderhandelingen over het nieuwe ‘Concorde Agreement’ in de Formule 1.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: