Integriteitscommissie vraagt World Athletics uitsluiting van Rusland te overwegen na nieuwe dopingzaak

De Athletics Integrity Unit (AIU) vindt dat de internationale atletiekfederatie World Athletics moet overwegen om de Russische atletiekfederatie (RusAF) uit te sluiten. Die aanbeveling deed de AIU woensdag en is een gevolg van een onderzoek naar de dopingzaak tegen de Russische hoogspringer Danil Lysenko.

Op 21 november werd de toenmalige RusAF-voorzitter Dmitry Shlyakhtin al voorlopig geschorst omdat hij het onderzoek naar Lysenko belemmerd zou hebben. Shlyakhtin en verschillende andere functionarissen van de bond worden ervan beschuldigd valse verklaringen afgelegd te hebben om Lysenko te beschermen. Ze zouden ook documenten vervalst hebben. De AIU deed onderzoek naar de hoogspringer omdat hij drie keer in de fout was gegaan met het aangeven van zijn verblijfplaats en daardoor niet beschikbaar was voor een dopingcontrole. Shlyakhtin nam kort na zijn schorsing ontslag.

Van berouw of bekentenis geen sprake

De RusAF kreeg de tijd om zich te verdedigen, maar kon de AIU niet van zijn goede bedoelingen overtuigen. “Ondanks de bewijslast neemt de RusAF geen verantwoordelijkheid voor de gemaakte fouten”, klinkt het. “Een verantwoordelijke organisatie zou de fouten toegeven en berouw tonen, maar de RusAF doet geen van beide en kiest er in de plaats voor zijn betrokkenheid te ontkennen, de schuld in andermans schoenen te schuiven en de procedure aan te vallen. Die aanpak is zorgwekkend en doet ons concluderen dat het huidige bestuur van de RusAF slechts een voortzetting is van het vorige.”

Al sinds november 2015 zijn Russische atleten uitgesloten van internationale kampioenschappen. De 22-jarige Lysenko kon onder neutrale vlag toch deelnemen en veroverde in 2017 zilver op het WK in Londen en in 2018 goud op het WK indoor in Birmingham. De procedure om Russische atleten onder neutrale vlag startrecht te verlenen, werd al voorlopig opgeschort en de AIU raadt aan die schorsing te behouden tot de zaak afgerond is. “En mocht het RusAF uiteindelijk schuldig bevonden worden aan het belemmeren van het onderzoek, vragen we de zwaarst mogelijke sanctie te overwegen en Rusland uit het ledenbestand van World Athletics te schrappen. Een sanctie die gerechtvaardigd wordt door de ernst van de feiten, het totale gebrek aan berouw en het feit dat vorige straffen er het RusAF niet van weerhouden hebben om steeds weer nieuwe overtredingen te maken.”