Enkele leden van de Sheffield Hunt Saboteurs bleven in shock achter toen ze een aanval op een van hun leden op klaarlichte filmden. Op de beelden is te zien hoe een man met een kap naar het geparkeerd busje gaat en erop begint in te beuken met een hamer. Daarop kruipt de dader opnieuw in zijn wagen en gaat er snel vandoor.