‘The Jane’ treedt toe tot exclusief clubje ‘Les grandes tables du monde’

Antwerpen - Het Antwerpse restaurant ‘The Jane’ is toegetreden tot ‘Les grandes tables du monde’. Een exclusief gastronomisch clubje, want slechts 188 restaurants uit 25 landen zijn lid.

Op de Facebookpagina van het restaurant staat te lezen dat ‘The Jane’ “heel fier is te mogen aankondigen dat we bij de 13 nieuwe leden van ‘Les grandes tables du monde’ horen”. Dat van oorsprong Franse clubje is één van de belangrijkste verenigingen van Michelinsterren ter wereld. “Wat een ongelooflijke eer dat we ons bij zoveel grote talenten mogen scharen”, klink het nog.

11 andere Belgische restaurants waren al lid van ‘Les grandes tables du monde’: ‘Hof van Cleve’ in Kruishoutem, ‘Nuance’ in Duffel, ‘Slagmolen’ in Opglabbeek, ‘L’air du temps’ in Liernu, ‘L’Auberge du Moulin hideux’ in Noirefontaine, ‘Chateau du Mylord’ in Ellezelles, ‘L’Eau vive’ in Arbre, en de Brusselse restaurant ‘Bon-Bon’, ‘Comme chez soi’, ‘Le Chalet de la Forêt’, en ‘Sea Grill’.