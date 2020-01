Tip voor wie niet kan kiezen tussen twee tinten lippenstift

Twijfel je tussen twee tinten lippenstift, dan hoef je niet per se te kiezen. Tinten die dicht bij elkaar liggen, passen vaak samen in dezelfde look. En zelfs kleuren die net iets harder verschillen, kun je gedurfd combineren op de mond. Gezien op de catwalk, tips van de visagiste om het zelf te proberen.

Op de catwalk van Vivetta liepen sommige modellen met felgekleurde lippen in twee verschillende, maar bij elkaar passende tinten, over de catwalk. Bovenaan werd gekozen voor een bloemige, roze kleur, de onderlip kreeg een accent in peachy oranje. Het contrast was subtiel, maar ook duidelijk merkbaar.

Ook op Instagram experimenteren fans van beauty al even met verschillende kleuren op de lippen. Of het een heuse trend wordt in de lente, valt af te wachten, maar visagiste Fien Quagebeur van MakeUp Club ziet de combo als een manier om je lippen in de lente extra kissable te maken. (lees verder onder de foto)

Zelfde ondertoon

“Het belangrijkste om te onthouden als je wil gaan combineren, is om er twee kleuren uit te kiezen met dezelfde ondertoon. Een koel rood zal minder mooi combineren met een warm roze, bijvoorbeeld, en een vreemd accent meegeven aan je beautylook. “, klinkt het.

“Als je niet voor een boven- en onderlip in volledig verschillende kleuren durft gaan, kun je mengen. Een voorbeeld uit de praktijk: stift je lippen rood en breng een lichtere kleur aan in het midden. Vervaag de overgang voor een mooie overloop van kleuren. De gouden regel hierbij is: de donkerste tint in de mondhoeken, de lichtste in het midden voor optisch vollere lippen. Je kunt in de mondhoeken zelfs experimenteren met zwart voor een schaduweffect .” (lees verder onder de foto)

Een glimp van gloss

Vooral geïnteresseerd om lippen voller te doen ogen als je matte lipstick draagt? Ga dan voor een glossy accent in een verschillende, maar bijpassende tint, in het midden van de onderlip.