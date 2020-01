Vijf feestjes om de ziel uit je lijf te dansen na de examenperiode

Komaan, nog de laatste duwtjes en je bent er! De meeste examenperiodes lopen stilaan op hun einde en dus kunnen de studenten zich dit weekend opmaken voor flink wat ontspanning na al dat zwoegen en zweten. Wij zochten vijf leuke feestjes uit waar je zaterdag alle stress van je af kunt shaken.

Exhale - Antwerpen

Amelie Lens is ondertussen een wereldster geworden, maar om de zoveel tijd hebben we nog eens het geluk dat ze in ons land achter de draaitafels staat. Dat doet ze zaterdag in de Waagnatie tijdens Exhale. Ze krijgt het gezelschap van andere grote namen als Dubfire en Helena Hauff. Dat wordt dansen tot je geen greintje energie meer overhebt. Tickets kosten 36 euro. Wie een kijkje backstage wilt nemen, betaalt 50 euro voor een kaartje.

Felix da Housecat - Gent

House- en electrolegende Felix da Housecat komt naar Gent om plaatjes te draaien in Lux. De dj uit Chicago heeft er ondertussen een carrière van meer dan dertig jaar op zitten, maar durft nog altijd vinnig uit de hoek te komen. Wie een ticketje koopt, mag zich ook aan fingerfood, gratis gadgets, lasershows en special acts verwachten. Daar tel je alles samen 26 euro voor neer.

Mind The night: Open Club Day - Brussel

Elke eerste zaterdag van februari openen livemuziekpodia en clubs in heel Europa overdag hun deuren en nodigen ze het publiek uit om te ontdekken wat er achter de schermen gebeurt. In Brussel kun je een kijkje nemen bij C12, Fuse, Fformatt, La Cabane en La Machine. In elk van die clubs vinden ’s avonds ook feestjes plaats. Zo viert C12 zijn tweede verjaardag en draait in Fuse het beste wat Brussel te bieden heeft. De rondleidingen zijn gratis.

Vunzige Deuntjes - Antwerpen

Meer zin in schuren op r&b en hiphop? Dan moet je zaterdag in Ampere zijn voor Vunzige Deuntjes. De line-up bestaat uit dj Irwan, Vunzige Deuntjes Soundsystem, J.Roots, Julian Jermain en Manz. Dat alles wordt aan elkaar gepraat door MC JR. En of het een heet feestje wordt. Tickets kosten 14 euro.

Love Boat Party - Gent

In de A.M. Club vindt dit keer de Love Boat Party plaats in het teken van de 25ste verjaardag van de cultfilm ‘Priscilla Queen Of The Desert’. Onder andere de populaire dragqueens van House of Lux zullen er de boel op stelten zetten. Er zijn tickets verkrijgbaar in combinatie met de vertoning van de film op het holebifilmfestival Pinx in Sphinx. Voor beide samen betaal je 20,5 euro.