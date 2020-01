Lummense G-atlete Anke Sneyers dankzij steunacties naar internationale wedstrijden

Lummen - De 18-jarige G-atlete Anke Sneyers uit Meldert in Lummen bereidt zich voor op het EK-kampioenschap verspringen. Ze zit nog 7 centimeter verwijderd van de limiet en hoopt die snel te halen.

Anke behaalde twee jaar geleden zilver en brons op het WK Para Athletics in Zwitserland. Omdat ze een jonge belofte is, moet ze alle kosten voor de reizen naar het buitenland zelf dragen. De vzw I Support Anke is opgericht en de werknemers van het bedrijf Pittsburgh Corning in Tessenderlo, waar haar broer Matthias werkt, zijn haar te hulp geschoten.

