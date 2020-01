Bij de controle van 400 bestuurders in Beringen, Ham en Tessenderlo heeft de Vlaamse Belastingdienst voor 10.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. De wanbetalers moesten hun schuld meteen betalen.

De controles waren deze week in Beringen op de Koolmijnlaan, Laan op Heusden, Beverlosesteenweg en Kasteletsingel. In Tessenderlo stonden de controleurs op de Industrieweg en de Lapseheide. In Ham werd ...