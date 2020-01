Thes Sport start met damesploeg

Tessenderlo - Thes sport blijft groeien. Naast het G-voetbal en een uitgebreide jeugdwerking start Thes nu ook met een damesploeg.

Damesvoetbal is aan een opmars bezig en dus kan ook bij Thes een damesploeg niet ontbreken. Op 14 maart is er een kick-off training voorzien, dit is een open training voor dames die intresse hebben om te voetballen. Deze training zal doorgaan van 16u30 tot 18u30 met een woordje uitleg.

Ervaring is niet vereist en kan vanaf 14 jaar. Na deze open training is er een keer per week training voorzien op de terreinen van Penarol Engsbergen. De bedoeling is om een groep op te bouwen om eventueel volgend seizoen deel te nemen aan de Limburgse Damescompetitie.

Voor meer info kan er altijd contact opgenomen worden met trainster Jolien Coomans op 0473659547