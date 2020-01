Warmste Kerstconcert in Ham brengt 1957 euro op

Oostham

Ham - Het Warmste Kerstconcert in Ham brengt 1957.70 euro op voor Think Pink.

De infoborden vermeldden het al, de affiches spraken boekdelen, de mensen spraken erover: het traditionele kerstconcert zou dit jaar in Ham opnieuw geboren worden als “Het Warmste Kerstconcert”. Concertband Musica-Ham en zanggezelschap Amazing hebben het initiatief genomen om het traditionele kerstconcert zelf te organiseren. Ook de Hamse persers waren dadelijk bereid om te helpen bij het concert. Omdat deze donkere periode van het jaar al sinds jaar en dag in het teken staat van “warmte” en “helpen”, was het snel duidelijk dat we dit nieuwe initiatief ook zouden linken aan een goed doel. In onderling overleg hebben we gekozen om het eerste warmste concert in het kader van Think-Pink te stellen. In deze optiek hebben we dan ook gekozen om een kleine inkom te vragen en de mogelijkheid te bieden om extra steunproducten aan te kopen voor het goede doel.

Het muzikale programma was op en top voorbereid en geheel afgestemd op de periode van het jaar. Het gezamenlijke koor onder leiding van Jill Cornelis had de eer om het concert te openen. Voor de mensen die erbij waren moeten we het volledige programma niet opsommen: ze hebben ervan genoten! Na het koor was het de beurt aan Concertband Musica-Ham met Yves Wuyts. Bij het opstellen van het programma had Yves een extra rode kerstmuts opgezet. Ook hier zou het eenvoudig opsommen van het programma afbreuk doen aan de beleving ervan. In de donkere dagen voor het Warmste Kerstconcert hadden de Hamse Persers hun traditionele hartverwarmende drankjes voorbereid en daar konden wij van genieten tijdens de pauze. Ook de opbrengst van deze drankjes ging integraal naar het goede doel.

We denken dat we mogen zeggen: zowel de samenwerking van de verenigingen, het doel, de uitvoering... het was allemaal top! Wij hebben genoten en we zijn ervan overtuigd: ook de aanwezigen hebben genoten. We mogen zeker ook niet vergeten dat we voor het goed doel Think-Pink de mooie som van 1957.70 euro mochten overhandigen! Hierbij willen we graag vermelden dat hiervan 305 euro werd bijgedragen door een privéinitiatief van de familie Claes.

We zijn van plan om de volgende jaren opnieuw het Warmste Kerstconcert te organiseren. Dit jaar zal het plaatshebben op zondag 20 december. De keuze van het goed doel zal in het najaar in onderling overleg bepaald worden.