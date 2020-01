Naar het voorbeeld van Blake Lively: zo draag je lange handschoenen

Een eerste echte winterpiek blijft voorlopig uit, maar als die er dit seizoen nog van komt, kun je maar beter voorbereid zijn. De Amerikaanse actrice Blake Lively toonde in de straten van New York hoe je vrieskou elegant trotseert met lange handschoenen.

Vergeet even warme wanten met schapenwol vanbinnen, standaard handschoenen met vijf vingers of grungy exemplaren zonder vingertoppen. Als het aan Blake Lively ligt, vervolledig je een winterlook in de koudste dagen van het jaar met lange lederen handschoenen.

De ‘Gosspi Girl’-ster, vaak bejubeld om haar stijlgevoel, maakte begin deze week haar comeback in het openbaar na haar derde zwangerschap. Ze deed dat op drie verschillende evenementen in New York en in evenveel verschillende outfits op één dag. De enige constante in haar looks: lange handschoenen in leder.

Hoe combineren?

Op de filmpremière van ‘The Rhythm Section’, in Brooklyn combineerde ze een zwarte fluwelen jurk met aansluitende snit met lange handschoenen tot over haar ellebogen. Die sloten eveneens mooi aan en leken één te zijn met de mouwen van de jurk. Later koos ze voor lange handschoenen tot aan de plooien van haar arm, die ze combineerde met een gebloemde jurk met seventies-allure. De beide looks werkte ze af met zwarte veterlaarzen.

Voor een derde look haalde ze lange, bruine handschoenen met ruimere fitting uit haar dressing. Die droeg ze over haar beige trenchcoat. Deze keer kwamen bruine veterlaarzen piepen van onder de jas.

Handschoenen met geruite voering - Barbour - 35,95 euro (via Zalando) /fluwelen handschoenen Alaïa - 140 euro / sportieve handschoenen - Ganni - 99 euro / Agnelle - 145 euro (ook in zwart) /met zebraprint - Gucci - 350 euro

Tip voor wie zich lange handschoenen aanschaft: draag ze steeds boven je bestaande mouwen, anders mis je het elegante effect. Let erop dat er geen streepje bloot komt piepen tussen handschoen en mouw van een kledingstuk. In een combinatie met een geklede jurk, voeg je typische Hollywood- glamour toe. Over een jas, haal je een sensuele detectieve in jezelf naar boven. Zwierige jurken en lange handschoenen zijn een winnende combo als je naar boho chic streeft. Probeer lederen handschoenen niet te combineren met andere lederen stuks, tenzij je volledig voor de Matrix-stijl wil gaan.

