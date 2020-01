Canadese ontwerpers hopen op boost dankzij Meghan Markle

De verhuizing van prins Harry en Meghan Markle naar Canada zou de mode-industrie er een boost kunnen geven. Dat verklaren enkele experts die modevakblad Business of Fashion kon spreken.

Overal waar Meghan Markle komt, heeft ze een enorme impact op het vlak van mode en ze kan verbluffende cijfers voorleggen. Het kreeg zelfs al een naam: het Meghan-effect. Als de voormalige hertogin in het openbaar een bepaald item draagt dan neemt de vraag naar dat stuk met gemiddeld liefst 216 procent toe, berekende het modezoekplatform Lyst.

En dus hopen ze in Canada dat ze de komende jaren voor lokale ontwerpers zal kiezen. “Mensen willen gewoon dragen wat zij draagt”, zegt modejournalist Jeanne Beker uit Toronto. “Designers van alle uithoeken van de wereld gaan met elkaar in de clinch om haar te kunnen kleden.”

In het verleden droeg ze al Canadese merken zoals Line the Label en Sentaler. “Elke keer als Meghan in Sentaler verschijnt, is het resultaat overweldigend”, zegt oprichter Bojana Sentaler. “We zien meer verkeer op al onze kanalen ... en de stijl die ze draagt ??en andere vergelijkbare stijlen zijn in een klap uitverkocht.”