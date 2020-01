Twee nieuwe Mercedes combi’s voor politiekorps

Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Het wagenpark van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is uitgebreid met twee nieuwe voertuigen. Een aantal combi’s was aan vervanging toe. De interventieploegen gaan de baan op in de twee Mercedes Vito Tourer.