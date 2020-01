Première van het Heegrupke groot succes

Kuringen Sint-Jansheide

Hasselt - Vrijdagavond 24 januari vond in de Sint-Jansheide in Kuringen de première plaats van ‘Tante non kim uit de Congo’. "Regisseur Bert Beelen, tien acteurs en heel wat geëngageerde medewerkers werkten al vanaf september keihard aan deze productie", zegt Raymond Bellefroid, voorzitter van het Heegrupke.

Het Hasselts dialecttheater floreert als nooit tevoren. Zo speelt het Heegrupke uit Kuringen in het dialect en verwelkomt het telkens meer dan 1.000 trouwe toneelliefhebbers. Toneel is voor deze gezellige bende veel meer dan repeteren en optreden. De vriendschap tussen acteurs, regisseur, bestuur en medewerkers voor en achter de schermen is voelbaar tijdens alle voorstellingen. ‘Tante non kim uit de Congo’ is een blijspel en vertelt het verhaal van Emma en John. John is al jaren weduwnaar maar heeft sinds kort een nieuwe vlam, de Griekse Melina. Op de dag dat Melina voor het eerst langskomt, komt ook het geheime liefje van Flip langs. Daarenboven verschijnt er ook nog een tante non uit Congo. Maar zijn die dames allemaal wel wie ze zeggen dat ze zijn? Tante non kim uit de Congo kan u nog komen bekijken op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari telkens om 20 uur. Op donderdag 30 januari is er een voorstelling om 19 uur. Voor 8 euro beleeft u een gezellige toneelavond. Er zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar die u kan reserveren via www.heegrupke.be. Snel zijn is wel de boodschap!