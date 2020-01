Socioculturele raad organiseert interactieve wandeling

Genk - Om het nieuwe jaar officieel in te luiden werd de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting voor Genkse verenigingen omgegooid. De vrijwilligers van de socioculturele raad en de stuurgroep socioculturele ontmoeting sloegen de handen in elkaar om de standaard nieuwjaarsreceptie om te toveren tot een interactieve wandeling doorheen het verenigingenhuis in Hoevenzavel.

Het oude klooster in Hoevenzavel aan de Minderbroederstraat werd in 2013 opgekocht door Stad Genk. Ondertussen zijn er zo’n 31 verenigingen gehuisvestigd in het gebouw. 16 verenigingen daarvan presenteerden zich aan het grote publiek.

De genodigden (alle verenigingen aangesloten bij de socioculturele raad) werden in groepjes van 12 personen verdeeld. Aan de sfeervolle tent, waar de genodigden zich konden opwarmen met een glaasje Glühwein en enkele vuurkorven vertrok er om de tien minuten een groepje, begeleid door een gids, op ronde.

Zo kregen de aanwezigen bij ‘de Limburgse Houtdraaiers’ te zien hoe ze van een klein stukje beukenhout een mooie bloem konden maken en konden ze de voorstellingen van de Italiaanse Theatergroep ‘La Barca Dei Comici’ op foto bewonderen.

De groep ‘A.C.I.L’ verzorgde de hapjes die de bezoekers onderweg voorgeschoteld kregen.

De route liep verder langs ‘de Buitenschoolse Kinderopvang’ en de leden van ‘Anti-Anti’. Zij lieten aan de hand van een rad de bezoekers een route bepalen over het stratenplan van Genk. Het huis dat op het einde van de avond bereikt werd, zal in de nabije toekomst een leuke verrassing krijgen.

Bij ‘WeForThem’ konden de mensen raden naar de waarde van een voedselpakket voor de hulpbehoevenden en bij de ‘Poolse Dans -en zanggroep WISLA’ en de leden van ‘Spellenfestival ‘kregen ze wat meer uitleg over de werking van de vereniging.

Ook mochten de aanwezigen op de foto met enkele sprookjesfiguren van ‘Straatheater De Ghesellen’ terwijl ze konden genieten van een open repetitie van het koor ‘Pro Cantione’.

Na het mee-schilderen aan een mooi kunstwerk bij ‘vzw Perspectief’ en een Nieuwjaarsspeech in de vorm van een echte Nieuwjaarsbrief van Schepen van Cultuur Anniek Nagels, sloten ze de wandeling af met een drankje en een hapje in het Kerk van Hoevenzavel.

“Dit is waarvoor we staan anno 2020,” glundert een opgetogen Anniek Nagels, “Hier brengen we letterlijk en figuurlijk de verenigingen dichter bij elkaar”. “Door de interactie in kleinere groepjes is zo’n Nieuwjaarsontmoeting véél persoonlijker en unieker, je krijgt als bezoeker de kans om je vragen te stellen, mensen echt te leren kennen” vervolgt ze, “We krijgen enorm veel positieve reacties, dus hier komt zeker een vervolg op!”.