Airbnb stuurt je op sabbatical naar de Bahama’s

Heb je een hart voor de natuur en zegt een verblijf van twee maanden op de Bahama’s je wel iets? Dan heeft Airbnb de geknipte wedstrijd voor jou.

Stel je eens voor: in april zit je op de Bahama’s — een archipel van ruim zevenhonderd eilanden — om daar een tijdje met een gepassioneerde gemeenschap door te brengen op drie eilanden. Twee maanden lang help je mee om de unieke cultuur en rijke natuur te promoten en nieuwe bezoekers aan te trekken. Dat is wat Airbnb, in samenwerking met The Bahamas National Trust, in petto heeft voor vijf winnaars.

Tijdens de acht weken die je er verblijft, herstel je koraalriffen op het eiland Andros, ondersteun je ethisch verantwoorde visserij op Exuma, spring je in de bres voor de traditionele landbouw op Eleuthera en zet je je in voor het behoud van de nationale parken. Je moet dus niet alleen dol zijn op avontuur, je moet ook begaan zijn met de planeet.

Lijkt dit je iets en ben je ouder dan achttien jaar? Dan kun je je hier nog tot 18 februari aanmelden. Naast enkele vragen invullen, moet je ook motiveren waarom deze sabbatical iets voor jou zou zijn. Het is bovendien een plus als je goed kunt zwemmen en een duikbrevet hebt.