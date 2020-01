Bart Tommelein (Open Vld) pleit voor “Oostenrijks model”

Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter van Open Vld, bestrijdt het beeld als zou verdeeldheid binnen zijn partij de blokkering op federaal niveau in de hand werken. “Er is al heel veel stemmingmakerij geweest. Maar Open Vld is nog op geen enkele manier aan zet geweest, en dat is ook niet de bedoeling”, zei hij woensdag in De ochtend op Radio 1. “Hoe zouden wij de bepalende factor kunnen zijn?”