Adidas introduceert de Superstan: een mix van twee iconische sneakers

Adidas heeft een nieuw sneakermodel gelanceerd, al dekt dat niet helemaal de lading. Echt nieuw is het ontwerp niet, want het gaat om een mix tussen de bekende modellen Stan Smith en Superstar. Resultaat: de Superstan.

Om de vijftigste verjaardag van de Superstar te vieren, pakt adidas uit met een opvallend ontwerp. Het brengt het iconische model samen met een ander beeldbepalende model: de Stan Smith. In het ontwerp werden de klassieke kleurencombinatie van wit en groen en de gaatjesstrepen van de Stan Smith gebruikt, maar ook de typische neus en de dikkere zool van de Superstar.

Het nieuwe model werd aangekondigd door niemand minder dan Stan Smith himself. De man, die ondertussen 73 is, won in zijn carrière als proftennisser onder meer Wimbledon en de US Open, maar werd nog bekender dankzij zijn eigen schoen. In het campagnefilmpje praat hij met pretoogjes over zijn sneaker en de Superstan.

De Superstan is vanaf 22 februari bij ons verkrijgbaar en zal omgerekend zo'n 110 euro kosten.