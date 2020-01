Jeremy Scott maakt bekend dat ook hij modeweek in NYC skipt

Na enkele andere grote namen heeft nu ook Jeremy Scott bekendgemaakt dat hij de modeweek in New York aan zich voorbij laat gaan. Hij opteert in de plaats voor een show in Parijs.

De modeshow in New York van Jeremy Scott, die ook creatief directeur is bij Moschino, stond al ingepland op 7 februari, maar hij heeft in een mededeling laten weten dat het evenement van de kalender wordt geschrapt. Als reden haalt hij aan dat zijn show wordt verplaatst naar de coutureweek in Parijs in juli. Daarmee wil hij “een eerbetoon brengen aan de stad die zijn carrière hielp lanceren”.

De verhuizing veroorzaakt enige deining in de modewereld en wel om twee redenen. De show van de Amerikaanse ontwerper was een van de grote openers van de modeweek in de Big Apple en daar blijft nu een gapend leeg gat achter. Bovendien kan zijn naam toegevoegd worden aan een groeiend rijtje van anderen die al hebben afgezegd.

Zo presenteert Tom Ford zijn collectie in de plaats in Los Angeles, verkast Tommy Hilfiger naar Londen en hebben Pyer Moss en Phillip Lim laten weten dat ze helemaal geen modeshow zullen organiseren. Ook Ralph Lauren wordt genoemd als een van de mogelijke afwezigen, maar daarover moet het label nog meer nieuws bekendmaken.