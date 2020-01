Ferme nieuwjaarsreceptie in Beverlo

Beverlo

Beringen - KVLV kreeg een nieuwe naam, Ferm.

Het ging er ferm aan toe op de nieuwjaarsreceptie van Ferm in Beverlo.Deze naam werd met de nodige festiviteiten voorgesteld in Leuven.

Maar ook plaatselijk was dit een heel gebeuren. In Beverlo werd het jaarprogramma voorgesteld door voorzitster Myriam Vanderlinden en het voltallig bestuur zong een liedje samengesteld door Edith Oeyen.

Er werd uit volle borst gezongen :

En dat we Ferm vrouwen zijn willen wij nog zeggen

Daarom gaan we

Daarom gaan wij overal.