De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft in de kwartfinales van de Australian Open Stan Wawrinka (ATP 15) geklopt. Zverev versloeg de 34-jarige Zwitser, die het toernooi in 2014 won, in vier sets met 6-2, 6-4, 6-3 en 1-6.

In de halve finale neemt Zverev het op tegen Rafael Nadal of Dominic Thiem. Zij spelen later op de dag hun kwartfinale.