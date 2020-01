Justin Bieber maakt comeback op Valentijn

Met de single Yummy stak hij onlangs weer even zijn neus aan het venster. Maar binnenkort is Justin Bieber (25) helemaal terug. De Canadese popster kondigde gisteren een nieuw album aan, Changes. Dat verschijnt op Valentijnsdag, 14 februari, en is meteen Biebers eerste plaat sinds Purpose uit 2015. Changes belooft een stevige lading nieuwe muziek: het album telt liefst zeventien nummers.