Miss België strikt gastrol in ‘Mooi en meedogenloos’

Onze kersverse Miss België Celine Van Ouytsel (23) krijgt een rolletje in ‘Mooi en meedogenloos’. Ze trekt later dit jaar naar Los Angeles voor de opnames. De wereldberoemde Amerikaanse soap is geen onbekend terrein voor Van Ouytsel: ze is een grote fan van de serie. “Ik hoop dat ik de geheime dochter van Brooke mag spelen.”