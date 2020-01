Nooit te oud om te werken: 10.000 gepensioneerden hebben flexi-job

In 2019 werkten drie keer meer gepensioneerden met een flexi-job dan in het jaar daarvoor. De 65-plussers verdienen gemiddeld zeven uur per week een centje bij in horeca- en handelszaken. Ook het aantal werknemers met een flexi-job blijft groeien. Minister voor Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD) blijft pleiten om de regeling uit te breiden naar andere sectoren.