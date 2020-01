Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 106 naar 132. Dat hebben de Chinese autoriteiten woensdag gemeld.

Het aantal personen besmet met het virus in China is intussen opgelopen tot ongeveer 6.000, bevestigen de autoriteiten. Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld van het virus dat uitbrak in Wuhan ...