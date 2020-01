Scheiding Miley Cyrus en Liam Hemsworth goedgekeurd

De Amerikaanse popzanger Miley Cyrus en Australisch acteur Liam Hemsworth zijn binnenkort officieel gescheiden. De rechtbank van Los Angeles heeft dinsdag hun echtscheiding goedgekeurd. Volgens de echtscheidingspapieren mogen ze zich vanaf 22 februari opnieuw single noemen.

De 27-jarige Cyrus en de 30-jarige Hemsworth kondigden enige tijd geleden na een huwelijk van minder dan een jaar hun scheiding aan wegens “onoverbrugbare verschillen”.

Ze hadden zo’n tien jaar lang een knipperlichtrelatie. In 2012 verloofden ze zich om kort nadien uit elkaar te gaan. In 2015 vond het koppel elkaar terug. In december 2018 gaven ze elkaar uiteindelijk het jawoord.

Beiden knoopten sinds hun breuk in augustus 2019 al nieuwe relaties aan. Miley Cyrus had eerst een turbulente romance met Kaitlynn Carter, en begon daarna een relatie met Cody Simpson. Liam Hemsworth werd gespot met Maddison Brown.