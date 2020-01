Vanavond op VIER, na een afwezigheid van drie jaar: de rijkemensensoap The Sky is the Limit. Maker Peter Boeckx stelt meteen een volledig nieuwe cast voor, onder wie Hasselaar Christian Lemable (51) en zijn echtgenote Seka Dobric (52). “Wij willen ons positieve levensverhaal graag met de wereld delen”, zegt het koppel.