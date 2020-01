Thomas Didillon (24) heeft zijn eerste werkdag in het Genkse shirt met rugnummer 30 erop zitten. De vraag die elke Genk-fan zich nu stelt: staat de Fransman zaterdag tegen Charleroi in doel. “Ik wil spelen, want ik heb lang op dit moment gewacht, maar ik weet dat ik mijn plek moet verdienen”, aldus Didillon.