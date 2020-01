De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft dinsdagavond bevestigd dat er een akkoord is met Franse, Britse en Amerikaanse autoriteiten over een schikking in een omkopingszaak. Als de rechtbanken de schikking goedkeuren, zal Airbus daar 3,6 miljard euro voor opzijzetten, zegt het bedrijf in een persbericht.