Staking in gevangenissen houdt aan: “En als voorstel van Geens vakbonden niet bevalt, volgen er nieuwe acties”

“Justitieminister Koen Geens heeft beloofd om woensdagmorgen tijdens overleg met de vakbonden een nieuw voorstel te doen wat betreft de minimale dienstverlening in gevangenissen. Als wij er ons niet in kunnen vinden, volgen er nieuwe acties”, aldus Hans Lemmens (ACOD), vakbondsafgevaardigde in Leuven-Centraal.

In Leuven-Centraal staken de cipiers al sinds vorige week woensdagavond onafgebroken. Dinsdagvoormiddag was slechts 3 procent van het personeel aanwezig in de gevangenis, in de namiddag was dat 34 procent ...