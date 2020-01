Trump stelt vredesplan voor Midden-Oosten voor: tweestatenoplossing met tunnel tussen Gazastrook en Westelijke Jordaanoever

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in Washington zijn vredesplan voor het Midden-Oosten voorgesteld. Het omvat een tweestatenoplossing met een uitgebreid Israël en een onafhankelijk Palestina, dat als compensatie zijn hoofdstad in Oost-Jeruzalem zou mogen houden. Het opvallendste aspect is ongetwijfeld de tunnel tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, die het onafhankelijke Palestina levensvatbaar moet maken.