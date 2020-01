"Mick Schumacher moet dit jaar iets spectaculairs doen"

Volgens Sky-analist en voormalig F1-rijder Johnny Herbert moet Mick Schumacher, de 20-jarige zoon van Michael Schumacher, zich komend seizoen bewijzen als hij zijn F1-droom levendig wil houden.

In 2018 werd Mick Schumacher na een spectaculaire comeback kampioen in het Formule 3-kampioenschap en dat leverde hem een zitje op bij Prema in de Formule 2. Hij werd ook lid van de Ferrari Driver Academy.

Zijn eerste seizoen in de Formule 2 kan het best omschreven worden als een typisch debuutseizoen met pieken en dalen en met een twaalfde plaats in de eindstand van het kampioenschap tot gevolg.

Volgens Johnny Herbert, teamgenoot van Micks vader bij Benetton in 1995, moet de jonge Duitser komend seizoen aan de bak, wil hij een kans maken op een zitje in de Formule 1.

Charles Leclerc en George Russell moeten zijn voorbeelden zijn, zij wisten het F2-kampioenschap op hun naam te schrijven alvorens te promoveren naar de F1. Maar ook Lando Norris die net achter Russell eindigde in 2018 liet mooie dingen zien en schopte het tot de F1.

"Het is waarschijnlijk een belangrijk seizoen dit jaar voor Mick", vertelde Herbert op de 'Autosport International Show' in Birmingham eerder deze maand. "In mijn ogen moet hij het dit jaar doen."

"Zijn race-overwinning in Hongarije was zeer gecontroleerd en zeer volwassen. De manier waarop hij in staat was om voor zijn banden te zorgen, maar tegelijkertijd het tempo te houden dat hij nodig had. Het was een goede overwinning maar niets dat ik zou klasseren als verbazingwekkend zoals we zagen met Lando Norris en George Russell."

Daarmee doelt Herbert op het feit dat Schumacher na zijn overwinning in Hongarije de positieve lijn niet kon doortrekken.

"In mijn ervaring, als je zo'n overwinning hebt, groeit je zelfvertrouwen: je gaat naar de volgende race en je prestaties gaan omhoog. Maar zijn prestaties gingen niet omhoog, hij was rond de zevende of achtste. De resultaten spreken voor zich, dat is het belangrijkste."

Herbert weet ook dat dit het debuutseizoen was voor Schumacher, maar toch benadrukt hij dat getalenteerde rijders zich altijd laten opmerken in de wachtkamer van de F1, die de Formule 2 toch nog steeds is.

"Het was zijn eerste seizoen, maar alle jongens die een statement maken in de lagere formules komen binnen en gaan knallen! Het is de situatie van George en Lando, en de vroegere rijders hebben dat ook gedaan."

"Als je daar te lang blijft - als je een vierjarige stint doet, wat een paar keer is gebeurd met rijders als Maldonado en Palmer - is het niet echt bijzonder briljant geworden."

Afsluiten doet Herbert door te stellen dat Schumacher het goed gedaan heeft maar dat alles nog voor verbetering vatbaar is.

"Het is een beetje vroeg voor Mick op dat front, maar zijn houding is erg goed. Hij is een heel aardige jongeman en ze hebben hem op een heel aardige manier opgevoed."

