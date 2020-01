TIPS. De rivièra in je badkamer en klaar voor zonneschijn

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Energie in een chocoladen jasje

Zin in chocolade tijdens een training, maar niet in een schuldgevoel omdat je snoept? Dan zijn de nieuwe proteïnerepen van Simply Chocolate een interessante middenweg? De drie repen, in de smaken Rich Arnold, Speedy Tom en Fit Fiona, bundelen ingrediënten die je energie geven en zijn omhuld door een chocoladen jasje. Zonder gluten en vrij van artificiële smaakversterkers en zoetstoffen. Prijs: 2,25 euro per reep bij Colruyt.



Klaar voor zonneschijn



Na regen komt zonneschijn en dan kan je maar beter voorbereid zijn. De eerste stralen van de lente vang je straks op met monturen van Persol, in samenwerking met het hippe Franse label A.P.C. Wat je mag verwachten? Drie heruitvoeringen van het befaamde model 649. Verkrijgbaar in transparant groen, maroon en mat wit, telkens met dégradé glazen. Etui incluis. Prijs 250 euro.

Met zachte zolen

Streetwear label Vans breidt de schoenencollectie uit met een nieuwe interpretatie van het Era-model. Deze sneakers zijn voortaan ook beschikbaar met de ComfyCush-technologie. Die vertaalt zich in een dikke, modieuze plateauzool van schuim en rubber die rondwandelen uiterst comfortabel maakt. De voering van de ontwerpen absorbeert trouwens vochtigheid. Beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder ook in trendkleur klassiek blauw, voor 100 euro.

Badkamerrivièra

De fijne geuren en het zalige gevoel van een dagje aan de Franse Rivièra, maar dan in een flesje. Dat bundelt de Zweedse keten & Other Stories met de ‘Riviera Postcard’-geurcollectie. Topnoten zijn citroen en perzik, aromatisch opgevolgd door ananas en kokos, om te blijven hangen bij roze suiker, vanille en knipogen naar karamel. De lijn is vanaf midden februari te koop in alle winkels van de keten en online, vanaf 5 euro voor een handcrème.