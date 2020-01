Nederlandse man vindt zakje met handgranaten en... maakt er wandeling mee

Een man heeft maandag een eindje gewandeld met een tasje met daarin “zeer gevaarlijke handgranaten van Joegoslavische makelij”, aldus de politie in de Nederlandse gemeente Ede op Facebook. Na een poosje bedacht de wandelaar dat het misschien wel gevaarlijk was wat hij deed, waarna hij de tas weer neerzette en de politie belde.

De wandelaar had het tasje gevonden in een bos in de buurt van een parkeerplaats langs de N224, de weg van Arnhem naar Ede. Hij keek in de tas en ontdekte de handgranaten. Omdat hij de projectielen niet ...