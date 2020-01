Twee mannen uit Brecht en één man uit Haasdonk (Beveren) zijn aangehouden in een onderzoek naar drugstrafiek in de Waaslandhaven. Dat maakte het parket van Oost-Vlaanderen dinsdag bekend. Er werden ook meerdere huiszoekingen uitgevoerd.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft dinsdag in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde meerdere huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar de invoer van grote partijen cocaïne ...