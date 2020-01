Mode Louis Vuitton presenteert herfstcollectie met vintage affiches

Het Franse luxemodehuis Louis Vuitton, onder de creatieve leiding van Nicolas Ghesquère, stelt de najaarslijn voor 2020 voor aan de hand van zelfverzonnen filmaffiches. In totaal zijn er é” campagnebeelden gemaakt in de stijl van vintage posters, met evenveel bekende gezichten in de hoofdrol, die nieuwe creaties dragen van het label. Zo is Alicia Vikander te zien in ‘Wicked Mirror’ en schittert Emma Roberts in een roze jurk in ‘The Dragon Slayer’. Zangeres Robyn speelt dan weer de hoofdrol in de fictieve Vuitton-film ‘The Night Chaser’.