Woensdag zal het niet overal in Limburg heel de dag droog blijven, maar er zullen wél overal langdurig droge perioden voorkomen. Vooral in een ruim tijdsbestek rond het middaguur kunnen er een aantal lokale buien boven Limburg opduiken. Over het noordoosten is de kans om zo’n bui te pakken te krijgen groter dan over het zuidwesten van de provincie.